Milan, Miha: "La più grande gioia da quando alleno"

Dopo mesi sulla graticola, ora la sua panchina è più salda che mai. Questa l'analisi del match di Mihajlovic: "Nel primo tempo non siamo stati bravi ad accorciare sui loro quattro attaccanti e abbiamo sbagliato un paio di uscite sui loro esterni. Sono stati pericolosi in qualche ripartenza ma poi in generale abbiamo sofferto poco. Nella ripresa dovevamo aspettarli e ripartire, siamo stati bravi e sfruttare bene gli spazi che ci hanno concesso. Abbiamo battuto Inter e Fiorentina, doveva essere il girone delle vendette e per ora le stiamo facendo".



Sul rigore sbagliato da Icardi, Miha ha esultato come per un gol. "Grande esultanza al rigore sbagliato? Si, mi sono rotto pure i pantaloni sulle ginocchia: ero molto contento perché era un momento decisivo. Io quando giocavo non esultavo ma oggi è stato più bello che vincere al novantesimo. Per una volta siamo stati anche fortunati"



Sulla gara di Kucka. "E' stato molto bravo, quando parte sembra un carrarmato, è difficile fermarlo: noi volevamo pressarli alti per non dargli la possibilità di dare palle pulite agli attaccanti".



Una tiratina d'orecchie a Honda, oggi il migliore in campo. "Le parole di Honda che non si sente un esterno? Lui ha detto che non ha la velocità e la gamba per saltare l'uomo, ma oggi ha dimostrato che può farlo. Col 4-4-2 può giocare solo lì, quindi o accetta o sta in panchina".



Sull'obiettivo della squadra. "L'obiettivo è quello che ha detto Barbara, che è l'Europa League. Noi faremo di tutto per lottare per un posto in Champions. Per ora siamo lontani, ma il campionato è lungo: quando avremo tutti in condizione avremo un potenziale offensivo di tutto rispetto".



Sulla prova di Donnarumma, colpevole di qualche indecisione. "Donnarumma troppo avventato? Ha sbagliato un rinvio ma anche per colpa di una brutta palla di Alex. Il contatto con Eder non era rigore, ha dimostrato personalità e ha dato sicurezza alla squadra: ha fatto bene come sempre, merita di giocare".