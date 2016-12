Milan, Mexes: "Peggio non possiamo fare, fuori orgoglio e grinta"

19:03 - "Peggio non possiamo fare. Dobbiamo tenere quello che c'è stato di buono a Napoli e solo così potremo avere qualche punto in più". Philippe Mexes sprona il Milan in vista della sfida con la Roma. "Se non siamo uniti non possiamo andare da nessuna parte - ha detto a Milan Channel - Dobbiamo fare ancora di più per tornare quello che eravamo a inizio stagione. Ci vuole orgoglio, grinta e dobbiamo onorare al meglio questa maglia che lo merita".

"Una delle mie migliori stagioni? Penso di sì, ma siamo tutti sulla stessa barca e quindi non è stata positiva neppure per me - ha proseguito Mexes ai microfoni di Milan Channel - Contro la Roma dobbiamo tenere quello che c'è stato di buono a Napoli: lo spirito mostrato dopo l'espulsione di De Sciglio. I tifosi non sono contenti, metterli dalla nostra parte dipenderà solo da noi. Emozioni nell'affrontare la Roma? Sono qua da 4 anni, è passato un po' di tempo. Adesso penso solo a prendere punti con il Milan. E' un piacere giocare contro la Roma, loro stanno cercando di conquistare il secondo posto ma noi dovremo vincere. Ho tanti ricordi positivi, all'inizio ho fatto fatica ma poi è stato bellissimo. Ho tanti ricordi bellissimi, ed è rimasto un gran rapporto come giocatori come De Rossi e Totti".