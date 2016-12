Milan, Mexes: "Avevamo paura di prendere gol e la Fiorentina ci ha punito" 

17:12 - Tutta colpa di Nico Lopez. Tutta colpa di quel gol preso allo scadere contro il Verona. Ecco la spiegazione di Mexes, il perché della sconfitta subita contro la Fiorentina, di quella rimonta subita negli ultimi dieci minuti che ha consegnato i tre punti ai viola e costretto il Milan a un altro stop. "Avevamo paura di subire come successo col Verona e ci siamo abbassati troppo. Però ho visto anche cose molto positive. L'Europa? E' fondamentale".

"Ci siamo abbassati troppo e abbiamo provato a salire con la difesa, ma poi c'è stata mancanza di fiducia e un po' di paura per il gol preso contro il Verona allo scadere" ha spiegato Mexes. "Però dobbiamo continuare a crederci, il Milan non puo' stare fuori dall'Europa. Dobbiamo rialzare la testa, mancano 33 punti e ce li prendiamo. E' un campionato difficile per tutti. Dobbiamo cercare di vincere da sabato in poi" ha continuato il difensore rossonero a Milan Channel. "Dobbiamo prendere le cose positive della partita con la Fiorentina. Abbiamo visto un Milan propositivo che ha cercato di giocare la palla. Subire 4 gol in 2 partite dare l'idea che siamo in difficolta', ma non e' la sensazione che abbiamo in campo: in alcune situazioni manca un po' di forza e grinta. Abbiamo bisogno di tutti, di chi gioca e chi sta in panchina, siamo tutti sulla stessa barca".