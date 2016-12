Milan-mercato: ecco la lista di talenti in... rossonero

10:25 - C' era una volta il West, c'erano una volta i cercatori d'oro alla caccia delle leggendarie pepite. Oggi è difficile immaginare Adriano Galliani con un cappellaccio e le mani immerse nel Klondike eppure più o meno è così. Non personalmente, ma grazie ai suoi cercatori di talenti, il Milan è in giro per l'Europa, per il Sud America alla caccia di bravi giocatori giovani. Un osservatore era a Halmstadt per Svezia-Francia, mentre un altro scopritore del Milan era martedì, in Portogallo, dove giocava l'Olanda .I dirigenti rossoneri infatti stanno da tempo seguendo Adam Maher, nazionale Under 21 del Psv, raccomandato da Marcus Van Bommel.

Per gennaio impossibile da seguire la pista Khedira, ma Inzaghi vorrebbe rinforzare il centrocampo. Un nome piace in via Aldo Rossi: è quello di Lasse Schone, danese dell'Ajax, 28 anni, ma il vero Klondike, il terreno dove stanno nascendo vere pepite d oro a livello giovanile, è il Belgio, degli Hazard, dei Kompany, dei Lukaku.



E' lì che il Milan ha sguinzagliato i suoi cercatori, mentre cambiata è anche la filosofia dello scouting rossonero. Si cercheranno ragazzi in Lombardia fino ai 14 anni. Quelli che abitano fuori regione verranno seguiti per poi entrare nel settore giovanile milanista, quando lo permette il regolamento, appunto compiuto il quattordicesimo anno di età. Sono mutate anche altre direttive per i responsabili dell'acquisizione dei giovani più interessanti e promettenti. I ragazzi dai 17 anni ai 24 anni devono essere già pronti da inserire nel gruppo della prima squadra. Le squadre Allievi, Berretti e Primavera saranno invece composte soprattutto da giocatori nati e cresciuti sui campi del Vismara.