Milan, Menez: "Vorrei giocare di più"

Dopo un periodo difficile a causa dei numerosi guai fisici, Menez è tornato a essere a disposizione del Milan a tempo pieno e reclama più spazio. "Ora mi sento bene - dice l'attaccante alla radio francese Rmc -. Non ho più dolore alla schiena e vorrei giocare di più da qui al termine della stagione per aiutare la squadra a qualificarsi all'Europa League e tornare in buone condizioni fisiche per esprimermi al mio livello".