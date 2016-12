Milan, Menez si ferma: risentimento muscolare

10:26 - Nuovi guai fisici per Jeremy Menez, che aveva rischiato di saltare la partita con il Chievo Verona per un'infiammazione tendinea al ginocchio sinistro. Il problema, adesso, riguarda invece l'altra gamba, dato che il francese - come comunicato dal sito ufficiale del Milan - "soffre di un risentimento muscolare al lungo adduttore destro". L'ex attaccante del Psg effettuerà altri controlli medici tra qualche giorno.

Ancora incerti i tempi di recupero di Menez, che saranno più chiari solamente dopo i nuovi controlli in programma tra qualche giorno. L'obiettivo del Milan, comunque, è provare a recuperare il giocatore per la trasferta di Verona in programma il 19 ottobre (ore 15), dopo la pausa per le nazionali.