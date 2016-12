Milan, Menez scaccia polemiche: "Decide Inzaghi"

17:22 - "A Cagliari sono partito dalla panchina perché non sto ancora bene fisicamente, è stato giusto così". Jeremy Menez dà la precedenza al Milan e allontana inutile polemiche: non fa drammi dunque dopo la sostituzione con la Fiorentina e l'esclusione dai titolari in Sardegna: "Nessun fastidio psicologico, rispetto le decisioni del mister - afferma il francese -: sono stato fermo 15 giorni per un problema fisico e sto ancora cercando la forma migliore".

Nelle prime giornate Menez aveva trascinato il Milan con gol e giocate spettacolari, poi lo stop e l'inevitabile flessione: "Sono il primo ad essere deluso e voglio tornare al massimo nel più breve tempo possibile - aggiunge il fantasista rossonero ospite all'Expo Gate -. Il mio ruolo? Rendo di più al centro, ma non ho problemi ad adattarmi anche ai lati, sono decisioni che spettano ad Inzaghi". Menez conclude poi ponendosi obiettivi importanti: "Con la squadra che abbiamo sarebbe un peccato non arrivare in Champions, ci giocheremo il campionato fino alla fine consapevoli della nostra forza. Per quanto mi riguarda poi sogno di ritornare a giocare con la Nazionale".