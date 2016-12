Milan, Menez punta il Napoli: "Crediamoci e vinciamo" 

16:54 - "Crediamoci e vinciamo". Il messaggio di Menez è chiaro: contro il Napoli il Milan deve lasciarsi alle spalle il ko col Genoa e recuperare fiducia. "Abbiamo preso gol su calcio piazzato e purtroppo io ho sbagliato qualche gol" ha detto il francese che in campionato ha già siglato 7 reti. "Non dobbiamo ascoltare quello che dice la gente ma continuare a lavorare per migliorare. Io punta centrale? Mi piace questo ruolo. Il gol più bello? Al Parma"

"Penso sempre a fare il mio lavoro - ha continuato Menez ai microfoni di Milan Channel - sono qui per aiutare il Milan e crescere ma c’è ancora molto da fare. Io cerco sempre di fare gol, ogni tanto magari non ci riesco ma provo ad aiutare sempre la squadra". Giocando anche da prima punta o falso nueve: "Avevo già giocato in questo ruolo nel PSG con Ancelotti. Mi sento bene in questa posizione". Intanto già sette gol in campionato: "Quello con il Parma è stato molto bello anche perché dopo è arrivata una vittoria. Mi è piaciuto tanto anche quello nel derby, ma preferisco quello con il Parma perché a me piace vincere". Tre punti che cerca anche contro il Napoli: "Giocare contro di loro è sempre bello, domenica dobbiamo fare quel che sappiamo, ci dobbiamo credere perché possiamo vincere”.