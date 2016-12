Milan, Menez: "Possibile la rincorsa in campionato"

Menez è tornato al gol dopo 332 giorni. Un calvario infinito: "E' stato bello, soprattutto dopo un periodo così. Lo aspettavo da tanto e sono molto contento della serata di ieri. Stare fermo così a lungo, per quasi sette mesi, non è facile, non vedevo l'ora di tornare in campo. La società, il presidente, Galliani, lo staff e i giocatori mi sono stati molto vicini e per me questo è stato molto importante. Ancora le gambe non sono al 100%, ma penso che tra cinque partite starò meglio. Io mi trovo bene con tutti, poi il mister sceglie la squadra che deve scendere in campo, noi abbiamo una buona squadra e dobbiamo continuare così".