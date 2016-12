Milan: Menez, nuovi problemi alla schiena

Nuovi problemi alla schiena per Jeremy Menez che, dopo l'operazione dell'11 giugno scorso per la rimozione di una recidiva di ernia discale, è costretto a fermarsi ancora. I 20 minuti giocati contro il Perugia hanno fatto tornare il dolore al francese, che giovedì è stato visitato a Montecarlo dal neurochirurgo Bernard Massini , lo stesso che operò il giocatore due mesi e mezzo fa. Menez dovrebbe restare fermo un altro mese.

Come riferito dal Milan, l'attaccante inizierà a Montecarlo la prima parte della riabilitazione, dopodiché tornerà a Milanello per prepararsi al meglio in vista del suo ritorno in campo. Difficile fare previsioni sui tempi di recupero, ma quasi certamente il francese non si rivedrà prima di tre settimane. Probabilmente, però, bisognerà aspettare un altro mese.