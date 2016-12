Milan, Menez: "Non avessi avuto il calcio, sarei finito in galera"

12:15 - Si sente un sopravvissuto perché, rivela alla Gazzetta, "forse se non avessi avuto il calcio sarei finito in galera. Del resto ci sono finiti un sacco di miei amici...". E da sopravvissuto prova a guardare il suo mondo in un modo diverso. Jeremy Menez si racconta senza filtri passando da Ibra a Totti, fino ad arrivare al no detto a Ferguson e al Manchester United: "Mi voleva quando avevo 16 anni, ma non ero pronto, non era il momento giusto".

Eccolo, allora, il francese: "Forse, e sottolineo il forse perché come fai a dirlo, se non avessi avuto il calcio sarei finito in galera. Del resto, ci sono finiti un sacco di miei amici: furti, droga, quelle cose lì, che ci caschi se sei giovane, vorresti tutto ma i soldi sono pochi. Ho continuato a sentirli anche quando erano dentro e ogni volta era come rendersi conto di quanto sottile sia il filo che divide una vita felice da una vita buttata via, o comunque rovinata. Dal quartiere me ne sono andato a Sochaux al momento giusto, a 13 anni, l’età in cui puoi iniziare a fare le stupidaggini più grosse. E a 16 anni sono rimasto lì e non sono andato al Manchester United, anche se mi voleva Ferguson, perché pensavo non fosse il momento giusto, non ero pronto: non dico che sarebbe stata una cattiva strada, ma sentivo di essere troppo giovane per un salto così. Magari avrei fatto una carriera anche migliore, che ne so: so che non mi sono mai pentito".Fatto sta che la sua strada l'ha portato a Milano, dove ha ritrovato un vecchio amico come Mexes: "A Filo Mexes voglio bene perché abbiamo diviso un sacco di cose, Totti e De Rossi sono un bel ricordo di Roma e li ho nel cuore, ma i miei veri amici non sono nel calcio, a parte Benzema che è un fratello: li sento spesso, li vedo ogni volta che posso, sono rimasti gli stessi che lo erano già quando non ero famoso e nessuno di noi aveva una lira. Però ci divertivamo un sacco".

Tra gli amici c'è anche Ibrahimovic: "Zlatan ha ragione, siamo come il vino: da giovane si sbaglia, poi si invecchia e si migliora. Non mi immagino da vecchio, anche se so che fa parte della vita e se invecchi bene vuol dire che hai vissuto bene: oggi per me l’età che passa è soprattutto quella che mi avvicina al momento di smettere con il calcio e invece voglio giocare ancora 7-8 anni".