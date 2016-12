Milan, Menez è un caso: Mihajlovic e club infuriati

Il pareggio con la Lazio ha lasciato musi lunghi in casa Milan e aperto il caso Menez . A 15' dal termine il francese si è rifiutato di scaldarsi ed è dovuto intervenire Sakic per convincerlo ad entrare in campo. Un ammutinamento che Mihajlovic non ha gradito : " Era svogliato? Ci penserò io... ". E che nemmeno la società ha preso bene. Galliani starebbe già lavorando per piazzare Jeremy a giugno in Premier o in Cina e ha già messo gli occhi su Hatem Ben Arfa .

"Se risulterà che Menez non aveva voglia, ci penserò io a lui", ha tuonato Sinisa subito dopo la gara di San Siro, senza nascondere la sua delusione per l'atteggiamento dell'attaccante e il poco attaccamento alla maglia. Una dura presa di posizione, che sicuramente avrà ripercussioni in questo finale di stagione e sul futuro in rossonero del francese. Il club, del resto, avrebbe già deciso il dar farsi sulla questione. E la scenata con la Lazio è solo l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso.



A Milanello non c'è più spazio per Jeremy, che a fine stagione potrebbe finire in Cina o in Premier. Al suo posto in rossonero dovrebbe arrivare un altro francese: Hatem Ben Arfa. Il centrocampista del Nizza è in scadenza di contratto e nell'ultimo turno contro l'Ajaccio ha segnato un gol fantastico che ha convinto Galliani a scommettere su di lui per la prossima stagione. Porte girevoli a Milanello: fuori Menez, dentro Hatem Ben Arfa.