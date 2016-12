Milan: Mati Fernandez, lesione al flessore della coscia destra

"Lesione al muscolo flessore della coscia destra". Questo l'esito degli esami cui è stato sottoposto Mati Fernandez, ultimo arrivato nel mercato estivo in casa Milan. "Il calciatore - si legge sul sito rossonero - verrà rivalutato tra due settimane". Il centrocampista è arrivato in mattinata a Linate: "Sono molto felice, ringrazio il Milan per questa opportunità. Spero di dare tutto. Sono molto contento di ritrovare Montella".