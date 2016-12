Milan, Maldini aspetta Mister Bee

13:41 - Se si sbilancia anche lui, solitamente molto attento a misurare le parole, qualcosa si muove davvero. Paolo Maldini prepara il suo ritorno al Milan e lo fa con un messaggio chiaro che preannuncia la rivoluzione: "Il futuro è dietro l'angolo: non abbiate paura di viverlo". Il futuro, nel suo caso, è Mister Bee, l'uomo che più di tutti sta lavorando per l'acquisizione del club rossonero e che domenica, parole sue, sarà a Milano per chiudere l'accordo.

E' ormai una questione di giorni, pochi, pochissimi. Poi la verità su questa lunga vicenda verrà a galla in tutta la sua forza e i milanisti conosceranno il destino del club guidato meravigliosamente da Silvio Berlusconi negli ultimi 30 anni. Ogni giorno, intanto, escono dettagli e sono dettagli che raccontano una trattativa difficile ma decisa, con Bee Taechaubol da una parte e la cordata cinese guidata da Richard Lee dall'altra.In mezzo, oggi più che mai, proprio Paolo Maldini, il vecchio capitano ma anche e soprattutto l'uomo cui Mister Bee vuole affidare l'immagine del Milan. Perché il Milan, specie in Oriente, è un marchio da vendere. E Maldini, laggiù, è ancora qualcosa di molto vicina a una divinità del pallone. "Non abbiate paura di viverlo": è tutto qui, in una frase non interpretabile, chiarissima. Anche perché il futuro è oggi, con Taechaubol pronto a prelevare la maggioranza del club (si va dal 60% al 70 entro fine anno) e a far valere il preliminare firmato a marzo con Silvio Berlusconi. Preliminare che prevede una forte penale e che costringerebbe quindi altri eventuali acquirenti, i cinesi appunto, ad alzare di molto l'offerta.

La certezza, intanto, oltre all'annunciato arrivo a Milano di Mister Bee domenica prossima, è che thailandesi e cinesi hanno concluso la due diligence. Hanno valutato i conti, controllato i bilanci e, quindi, deciso l'offerta da portare in via Aldo Rossi. Dentro o fuori, non ci sono più alternative. Subito. Fine aprile sarà il momento della verità. Il futuro è dietro l'angolo.



IL MISTERO DEL POST

Le parole di Paolo Maldini, tratte da facebook, fanno il giro del web fino a sparire nella notte. Non ci sono più nel suo profilo ufficiale e non si trovano nemmeno nei tanti fake presenti sui social. Insomma: semplicemente rimosse o scritte da qualcun altro?