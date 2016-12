Milan, malcontento Berlusconi: Mihajlovic rischia con la Juve

Il clima di incertezza e instabilità non è una novità per il tecnico serbo che già a cavallo delle festività natalizie era stato a un passo dall'addio. Il gioco espresso dai rossoneri non ha mai convinto la presidenza che, di contro, non ha mai risparmiato frecciate sul futuro del tecnico. Ora, dopo un periodo di quiete con la conquista della finale di Coppa Italia, il Milan sta vivendo una crisi di risultati e gioco che hanno messo in dubbio il sesto posto e il malcontento presidenziale è aumentato a dismisura. Sabato nell'anticipo arriva la Juventus reduce da venti vittorie nelle ultime ventuno partite: in caso di sconfitta pesante potrebbe anche scattare l'esonero di Mihajlovic.



Una situazione al limite pronta a degenerare, con Brocchi come uomo scelto dal presidente per prendere in mano la squadra almeno fino a giugno. L'attuale tecnico della Primavera rossonera è molto stimato, ma al momento è solo un'ipotesi nel caso le cose dovessero precipitare. Nessun ultimatum dunque al serbo, anche perché Galliani e la squadra spingono per la conferma. I mugugni e le parole di alcuni membri della rosa continuano a trapelare, ma il gruppo è con il tecnico, almeno a parole. Starà al campo, nel match più difficile, confermare o meno l'unità di intenti.



MONTOLIVO TIENE IN ANSIA IL MILAN

Intanto in casa Milan c'è preoccupazione per le condizioni di Riccardo Montolivo. Il capitano, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia, non si è allenato oggi e sarà tenuto a riposo anche domani. La sua presenza contro la Juve è ovviamente in dubbio. Completamente recuperato Alex, che si è allenato in gruppo come parzialmente in gruppo si è allenato Kucka, il cui ritorno in campo si avvicina.