Milan, magazziniere rubava maglie e pantaloncini: arrestato

Un magazziniere del Milan è stato arrestato dalla Digos di Varese per avere rubato materiale tecnico dal centro sportivo di Milanello. Mustapha Medhoun, 52 anni, cognato della terza ex moglie dell'ad e vicepresidente rossonero Adriano Galliani, è stato colto in flagranza di reato lunedì mentre trafugava pantaloncini e magliette. In casa dell'uomo sono stati trovati centinaia di capi, rubati nelle scorse settimane.