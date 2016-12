Milan, Luiz Adriano si scalda per il Chievo

Per l'attaccante, arrivato in estate a Milanello, sono stati due mesi difficili. Il 9 gennaio ha giocato la sua ultima gara in campionato (all'Olimpico contro la Roma) e il 20 gennaio è saltato il suo trasferimento in Cina, allo Jangsu Suning. Ma questa volta ad aiutare il suo ritorno in campo sono le condizioni fisiche non ottimali di Boateng, Balotelli e Menez. Inoltre, nei giorni scorsi Mihajlovic aveva pensato di avanzare Bonaventura o Bertolacci alle spalle di Bacca. Ma il recupero di Luiz Adriano cambia le carte in tavola. Un'altra novità: il tecnico rossonero ha provato anche il 4-3-3 con Bacca centrale e Honda e Bonaventura ai suoi fianchi. A centrocampo uno tra Poli e José Mauri.