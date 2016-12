Milan, Luiz Adriano si gioca il posto con Balotelli

Rebus Luiz Adriano. Ceduto a gennaio allo Jiangsu, è tornato al Milan quando l'accordo con il club cinese non era stato trovato. Una botta alle costole lo ha tenuto fuori nelle utlime partite dei rossoneri, ma il ko di Niang gli può dare la possibilità di giocare titolare con il Genoa : Luiz Adriano si gioca il posto con Balotelli . Ma qual è il suo futuro? Il brasiliano può ancora andare in Cina: il Beijing Guoan insiste per l'attaccante.

In Cina il mercato termina il 26 febbraio e non è detto Luiz Adriano rimanga al Milan. Adesso Mihajlovic ha bisogno anche di lui. Certo, c'è sempre il piano B e l'idea Balotelli accanto a Bacca. Ma la sensazione rimane quella che il brasiliano possa comunque scendere in campo contro il Genoa. O dall'inizio o a gara in corso. Poi, potrebbe salutare i rossoneri per una seconda volta. Magari per sempre, senza riprendere un aereo per rientrare in Italia come aveva fatto a gennaio.