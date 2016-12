Milan: Luiz Adriano-Bacca contro la Juve, Balotelli in panchina

Prosegue la preparazione del Milan verso la finale di Coppa Italia, in programma sabato all'Olimpico alle ore 20:45. La sfida con la Juve è un appuntamento decisivo per la squadra di Brocchi, che si gioca la possibilità di partecipare alla prossima Europa League. Il tecnico pensa a un 4-3-1-2, che a gara in corso potrebbe trasformarsi in un 4-4-2: Bacca-Luiz Adriano sarà la coppia in attacco, Balotelli partirà dalla panchina.