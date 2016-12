Milan, lo United pazzo di Donnarumma

Attento Milan, il Manchester United vuole Gigio Donnarumma, il talento classe 1999 diventato ormai il titolare fisso tra i pali rossoneri. I Red Devils sono pronti a fare sul serio e offrire 40 milioni di euro per averlo a giugno. Sarebbe un'offerta clamorosa per un ragazzo non ancora maggiorenne. Una cifra che farebbe vacillare anche Adriano Galliani, che nel ragazzo crede molto. In estate potrebbero esserci scenari importanti.