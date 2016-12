Milan, lo strano destino di Bacca: dalla cessione alla tripletta

Siano benedetti quei rifiuti di Carlos Bacca al West Ham: 1, 2 e 3. Senza ripensamenti, senza pentimenti. No a 4 milioni di euro, poi a 4.5, poi a 5. E adesso è Vincenzo Montella a sorridere, che debutta a San Siro contro il Torino dell'ex Sinisa Mihajlovic con una vittoria. Sofferta, visti i tanti errori difensivi, ma bella. Il Milan non deve solo ringraziare Bacca, ma anche il giovane Donnarumma, pararigori al 96', giocando un brutto scherzetto all'allenatore che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Incroci di destini beffardi e strani. Proprio come quello del colombiano, arrivato nel giugno 2015 dal Siviglia (pagata la clausola rescissoria di 30 milioni di euro), dopo il dietrofront del Porto e di Jackson Martinez. Un'avventura, quella rossonera, per Bacca iniziata per caso: 18 gol in campionato, in un Milan che non brilla, che non si qualifica per l'Europa League (solo settimo) e perde la finale di Coppa Italia contro la Juventus (1-0, Morata ai supplementari).



Uno così non lo cedi. Invece, ecco arrivare l'estate più difficile degli ultimi 35 anni di Milan: la trattativa con la cordata cinese, la mancanza di soldi per il mercato e l'idea di vendere uno dei pezzi più pregiati della rosa. Bacca, appunto. L'attaccante non parte nemmeno per la tournée americana, proprio perché da un momento all'altro potrebbe dire addio. L'unica offerta concreta è del West Ham: 25 milioni di euro, poi rilancio a 30. Ma Bacca si impunta e dice no: o resto al Milan o vado in un club che gioca la Champions League, in sintesi il suo pensiero. Un colpo di fortuna per Montella.



In una sola sera si riprende il Milan, riabbraccia i tifosi e deve anche ringraziare Donnarumma, proprio per quel rigore parato al 96' a Belotti. Una tripletta che gli vale il pallone promesso al proprio figlio. E si sa, quandi ci sono di mezzo le creature, vale tutto. Anche litigare con Niang su chi deve battere un rigore. Il giovane francese avrà tutto il tempo per segnare. Magari già contro il Napoli. Ah sì, l'altra squadra che aveva fatto un sondaggio per Bacca. Che destino strano.