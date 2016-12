Milan, lo sfogo di Honda: "La società deve spendere"

Uno sfogo in piena regola, Keisuke Honda dopo il ko col Napoli ha lanciato bordate al Milan . Parole dure, rilasciate alla tv giapponese, contro la società: "Per ripartire bisogna investire tanto denaro come fanno al Psg o al City. O fai così, oppure occorre riesaminare la struttura della società". Dopo i 90' in panchina ha attaccato anche Mihajlovic : "Non capisco perché non gioco. Dovete chiedere all'allenatore il motivo delle sue scelte".

Peccato che Sinisa il perché lo abbia già spiegato alla vigilia della disfatta di San Siro: "Non penso giocherà perché ha avuto per tre giorni la febbre". In più il "Samurai" ha giocato 327' in stagione ed è stato uno dei peggiori, nonostante il tecnico serbo lo abbia sempre difeso. Ora uno sfogo inaspettato, che sicuramente non farà bene a tutto l'ambiente rossonero.

"Mihajlovic dice che il problema è l'approccio mentale dei giocatori? Non capisco, non ha senso dare la colpa ai giocatori. Negli ultimi anni il Milan ha mandato in campo tanti uomini e quest'anno ha speso centro milioni, ci sono tanti nazionali, eppure come mai non riescono a rendere quando arrivano al Milan? Per cambiare questo club occorre cambiare totalmente i criteri di valutazione da parte di tutti: dirigenza, tecnico, tifosi e media. In caso contrario ci vorrebbero almeno 5-10 anni. So che riceverò critiche per queste parole, ma sono importanti per il futuro del Milan", ha continuato il giapponese.