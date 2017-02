Milan, lesione muscolare per Romagnoli: salta la Lazio

Alessio Romagnoli salterà Lazio-Milan, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Il difensore rossonero, uscito anzitempo per infortunio dal recupero vinto in casa del Bologna, ha subito una lesione ad un muscolo flessore della coscia destra. Da stabilire i tempi di recupero. All'Olimpico sarà emergenza difesa per Montella vista la squalifica di Paletta e gli infortuni di Antonelli e De Sciglio: giocheranno Gomez-Zapata.