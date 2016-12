Milan-Legnano 5-1, secondo successo per Mihajlovic

LA CRONACA DEL MATCH Seconda amichevole per il nuovo Milan di Mihajlovic e secondo 5 -1, che matura nello stesso modo di venerdì scorso, quando a Solbiate Arno fu l'Alcione a venire rimontato. I rossoneri partono decisamente imballati e vengono sorpresi in contropiede dopo 10 minuti, quando il Legnano mette in evidenza i limiti della difesa del Milan. Da qui e fino al termine della prima frazione, il Diavolo prende il controllo della gara a centrocampo e spinge bene sulla corsia di destra grazie a Calabria (entrato al posto dell'acciaccato Abate), da cui nascono parecchie situazioni interessanti. I più vivaci - oltre al terzino - sono Poli, Niang e Mastour: gli ultimi due salgono di giri col passare dei minuti e assediano la porta lilla, più volte salvata dall'ottimo Houehou. Più solido il Milan visto nella ripresa, quando Mihajlovic dà spazio al nuovo acquisto Bertolacci, De Sciglio, Nocerino, De Jong, Honda, Verdi e Cerci. Dai piedi del giapponese (a segno al 64') passano diverse azioni, Verdi trova il 5-1 al 72' mentre a Cerci manca la concretezza sotto porta. Tra poco i rossoneri avranno a disposizione Bacca e Luiz Adriano, che certi gol non li avrebbero falliti. Intanto, però, bisogna sistemare la difesa.

LA CRONACA DEL MATCH90' - E' finita! Il Milan supera 5-1 il Legnano nel secondo test stagionale.

83' - Grande chance per il Milan! Cerci colpisce il palo solo davanti al portiere.

72' - Quinto gol del Milan! Verdi sfrutta un assist di Cerci e infila di sinistro all'angolino.

64' - Poker dei rossoneri! Honda si inserisce centralmente e batte il portiere lilla con un tocco dolce di sinistro.

53' - Cerci serve Bertolacci, che da ottima posizione calcia alto.

48' - Ely vicino al poker su azione d'angolo. Il Legnano si salva sulla linea.

46' - Comincia il secondo tempo!



45' - Terminato il primo tempo! Milan in vantaggio 3-1 grazie a Poli, Alex e Mastour.

42' - Tris del Milan! Mastour infilla all'angolino con un violento destro da fuori area.

41' - Milan in vantaggio! Alex, su azione d'angolo, colpisce di testa e infila la palla all'incrocio.

39' - Pareggio del Milan! Sugli sviluppi di un corner, Poli gira in porta con un destro da pochi metri.

38' - Splendido uno-due tra Mastour e Niang, che chiama a un nuovo miracolo il portiere Houehou

34' - Gran parata di Houehou, portiere del Legnano, che si allunga per sventare un sinistro di Niang diretto all'angolino basso.

33' - Mastour gira di testa un cross da destra, ma la sfera termina a lato.

26' - Milan vicino al pareggio con Calabria, che sfrutta un ottimo assist di Bonaventura ma non trova la porta di un soffio.

22' - Spunto personale di Niang, che poi calcia centrale tra le braccia del portiere.

20' - Ci prova ancora Mastour dalla distanza, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

17' - Destro di Mastour dal limite dell'area, il portiere del Legnano si salva in corner.

14' - Prima conclusione in porta per il Milan, che ci prova con un sinistro di Suso parato dal portiere.

13' - Calabria entra al posto di Abate, uscito per un problema fisico.

10' - Legnano in vantaggio! Anelli anticipa l'uscita di Diego Lopez e infila a porta vuota.

1' - Comincia il match a Solbiate Arno!