Milan, le novità di Brocchi: ecco il drone a Milanello

Cristian Brocchi, poco alla volta, si sta prendendo il Milan. E c'è già una novità a Milanello: il drone per catturare le immagini degli allenamenti dall'alto. Una soluzione che rientra fra le metodologie sperimentate dall'ex centrocampista nelle ultime due stagioni alla guida della Primavera rossonera, come si può vedere anche da un paio di video che il tecnico ha pubblicato in passato sul proprio profilo Instagram.