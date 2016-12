Milan, la svolta passa dal 4-3-3 e fa godere Mihajlovic

Una partita preparata tatticamente benissimo: il Milan è sceso in campo con il piglio giusto e ha imbrigliato la Lazio. Poco possesso palla, ma tante azioni svilluppate in verticale. Ecco il pensiero di Mihajlovic , arrivare il prima possibile vicino alla porta, cosa non scontata negli ultimi anni dalle parti di Milanello. Ottimo il lavoro sugli esterni con un Cerci veramente ritrovato e un Bonaventura sempre più leader del gruppo: due assist uno più bello dell'altro. Con Balotelli out, Sinisa ha fatto di necessità virtù e ha trovato l'equilibrio con il tridente. Il centrocampo copre bene e in difesa anche la coppia Alex-Romagnoli funziona. Solo note positive perché tutti si sono messi a servizio del gruppo. La terza vittoria consecutiva (non accadeva dall'aprile 2014) significa tornare a sognare la Champions League , imperativo categorico per Berlusconi. Per dirla alla Galliani, la classifica è tornata a farsi interessante: sono solo quattro i punti di distacco dal terzo posto. Adesso è il momento di mettere il turbo e non compiere passi falsi. Nella settimana di Halloween il Diavolo ha trovato il suo esorcista...

LE STATISTICHETre gol per il Milan con gli unici tre tiri nello specchio effettuati in tutta la partita contro la Lazio.

Il Milan non vinceva tre partite di fila in Serie A nella stessa stagione dall'aprile 2014.

Philippe Mexes ha segnato col primo pallone giocato in tutto il campionato, esattamente 68 secondi dopo il suo ingresso in campo al posto di Alex.

Per Mexes è il secondo gol in carriera contro la Lazio, dopo quello segnato nel derby dell'aprile 2009.

Primo gol in rossonero per Andrea Bertolacci, e secondo centro personale per lui contro la Lazio in Serie A.

Il Milan ha un bilancio di sei vittorie e un pareggio nelle sette partite in cui si è trovato in vantaggio finora in questo campionato.

Giacomo Bonaventura fa due assist in una partita di Serie A per la prima volta in carriera. Nessuno ha fatto più assist di lui nella stagione in corso (5).

Carlos Bacca ha segnato sei gol coi suoi primi nove tiri nello specchio della porta in Serie A.