Milan, la Sud e il closing: "Noi ci siamo e vi osserviamo"

Suona come un velato avvertimento alla proprietà e alla dirigenza del Milan lo striscione esposto per qualche minuto dalla Curva Sud all'inizio della partita contro il Chievo, con un implicito riferimento alla situazione di stallo in cui si trova la trattativa per la cessione del club ai cinesi di Sino-Europe Sports. 'Noi ci siamo... e vi osserviamo...', è il messaggio degli ultras rossoneri.