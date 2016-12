Milan, la strada che porta a Ibrahimovic

Lo svedese potrebbe così ripercorrere lo stesso cammino di Gullit, Donadoni, Shevchenko o Kakà, tornati al Milan per una seconda avventura, che non è mai stata brillante come la prima. Ibrahimovic in rossonero ritroverebbe Mihajlovic (per lui si attende sempre l'ufficialità del club di via Aldo Rossi: da oggi ogni giorno è quello buono) che ha avuto all'Inter tra il 2006 e il 2008 quando il serbo era il vice di Roberto Mancini. Le alternative allo svedese rimangono Mandzukic (attenzione alla Juventus) e Jackson Martinez. Più defilati Leandro Damiao e Falcao: il colombiano arriverebbe grazie all'aiuto del fondo di investimento Doyen Sports.



Ma Silvio Berlusconi non si fermerà soltanto a Ibrahimovic. Il patron rossonero è pronto a investire 100 milioni di euro (70 di tasca sua; 30 provenienti dalle cessioni e dai risparmi degli ingaggi) e vuole accontentare Mihajlovic. Il sogno per il centrocampo è Kondogbia del Monaco, ma per il francese è alta la concorrenza dell'Arsenal. Si seguono Bertolacci (a metà tra Roma e Genoa), José Mauri e Baselli dell'Atalanta. Il pupillo di Sinisa è Soriano, che ha appena allenato alla Sampdoria. Per la difesa il tecnico serbo ha tre richieste: Kolarov del Manchester City, Maksimovic del Torino e Romagnoli della Samp. Ma attenzione anche a Dani Alves, in scadenza con il Barcellona a fine giugno. Sul brasiliano c'è mezza Europa (Manchester United su tutti). L'obiettivo è quello di costruire in casa in grado di lottare per i primi tre posti. il ritorno in Champions League, dopo due anni di assenza, è di vitale importanza.