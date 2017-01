Milan, la rimonta costa cara: col Napoli senza Romagnoli e Locatelli

La bella rimonta contro il Torino costa caro al Milan. Montella perde due pezzi fondamentali del suo undici: sabato contro il Napoli a San Siro non ci saranno né Locatelli, diffidato e ammonito, né Romagnoli, che ha rimediato un cartellino rosso per un doppio giallo. Una doppia defezione pesante per il tecnico rossonero, che dovrà affidarsi a Gomez nella linea difensiva e rilanciare Sosa in regia.