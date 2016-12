Milan, la prova di Mihajlovic: oltre le parole, ora servono i punti

Tanto rammarico prima, altrettanti complimenti poi. Ora però i punti: il resto non conta. Sostanza. Basta parole. Perché se il ko nel derby - Adriano Galliani docet - è stato digerito senza problemi considerandolo solo frutto di un episodio sfortunato, adesso è il momento della reazione sul campo. O meglio, adesso è il momento del gol: due in tre partite (entrambi contro l'Empoli) sono un bottino troppo risicato per una squadra che punta in alto.



Poche reti, pochissime conclusioni in porta: ecco uno dei problemi, forse il problema, di Mihajlovic. Sinisa ha fatto il pieno di fiducia in una settimana che poteva andare anche diversamente: la società si è invece stretta attorno a lui e il gruppo ha fatto... gruppo. E Miha ha premiato la squadra che è scesa in campo domenica scorsa contro l'Inter: stesso modulo, stessi interpreti. Balotelli avrà modo di entrare a partita in corsa, Luiz Adriano dovrà trovare invece quello per farsi perdonare gli errori davanti ad Handanovic e Bacca la via per essere più incisivo sotto porta e non solo in fase di rifinitura.



La lente di ingrandimento è puntata sull'attacco e soprattutto sul trequartista: ancora Honda in quella posizione di campo, prova d'appello per il giapponese che sinora ha girato a ritimi troppo bassi e compassati. Il resto è invece quanto uscito dal collaudo settimanale post-Inter: una difesa che deve trovare maggior solidità (sinora sempre perforata) e un centrocampo che con Montolivo guadagna in ordine e geometrie al sostegno di due incursori come Kucka e Bonaventura.



Ecco dunque la prova di Mihajlovic: andare oltre i complimenti, oltre gli attestati di stima. Contro il Palermo: già, contro chi guarda i rossoneri dall'alto di una classifica più che rosea e che a San Siro arriva con piglio sicuro e atteggiamento spavaldo. Quaison, Gilardino e Vasquez: Iachini non ha certo intenzione di nascondersi.