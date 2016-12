Milan, la moglie di Diego Lopez si schiera contro il ritiro

Alcuni giocatori del Milan non avrebbero preso benissimo la decisione di Mihajlovic di andare in ritiro per una settimana dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Ora è arrivato anche lo sfogo della moglie di Diego Lopez, Iria Otero, affidato ai social: "Come lo spiego a mia figlia che suo papà non gli racconterà la favola come ogni sera perché tutta la squadra è in punizione per la sconfitta?". Commento poi rimosso perché alcuni tifosi rossoneri non hanno gradito il post.



L'avventura di Diego Lopez in rossonero è ormai ai titoli di coda. Il portiere spagnolo che ora nelle gerarchie è scivolato addirittura in terza posizione dietro Donnarumma e Abbiati cambierà maglia a fine stagione e il Milan risparmierà sul suo ingaggio.