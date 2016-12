Milan, la Haka a San Siro: sdegno in Nuova Zelanda

Una valanga di proteste e polemiche si sono scatenate in Nuova Zelanda, ma non solo, dopo la danza simile alla Haka, denominata "Tekitanka", inscenata ieri a S. Siro, prima di Milan-Carpi, da un gruppo di attori vestiti con le divise da gioco dei rossoneri. "L'AC Milan, uno dei più grandi club calcistici d'Europa, ha appena commesso il proprio suicidio sui social e internet sta esplodendo", scrive il quotidiano New Zealand Herald.