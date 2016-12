Milan, l'ombra di Lippi su Mihajlovic

Se ci sono gare da vincere per salvare la pelle, quella contro il Frosinone è per Sinisa Mihajlovic una di quelle. Il successo in Coppa Italia sulla Sampdoria (2-0) e la qualificazione ai quarti ha dimostrato alla dirigenza del Milan un dato importante: la squadra è con il tecnico e crede di poter invertire, al più presto, la rotta. Ma domani pomeriggio al Matusa (ore 18) i rossoneri devono dare continuità a quella vittoria. Questo farebbe passare a tutti un felice Natale e Mihajlovic potrebbe così, finalmente diciamo, aspettare Balotelli e Menez. Con loro avrebbe più varianti in attacco e il serbo potrebbe cercare di costruire la grande rimonta per il terzo posto, senza dimenticare che in Coppa Italia si può arrivare alla finale di Roma battendo Carpi e una tra Spezia ed Alessandria.



Così domani in casa del Frosinone Mihajlovic può far riposare Niang, puntando su Luiz Adriano e Bacca. Certo, rinunciare all'attaccante francese non è forse la scelta migliore, ma oggi dopo la rifinitura di Milanello il serbo avrà le idee più chiare e, al massimo, affidargli la corsia di destra. Se le cose dovessero, invece, andare male, tutto cambierebbe. Lo scenario iniziale prevedeva la promozione di Cristian Brocchi (corteggiato anche dalla Lazio) in prima squadra, ma ci sarebbe stato il rischio di bruciare un altro giovane tecnico, dopo Clarence Seedorf e Pippo Inzaghi. Poi, è spuntato il nome di Cesare Prandelli, ma con alcuni giocatori non c'è un ottimo rapporto dai tempi della Nazionale. Ed ecco allora l'idea di Adriano Galliani: Marcello Lippi. Per convincerlo sei mesi di contratto e il ruolo di direttore tecnico dal primo luglio. Aspettando Antonio Conte, ma su di lui adesso c'è una minaccia che incombe: il Chelsea.