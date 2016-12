Milan, l'Europa è a rischio: il Sassuolo non molla

A Milanello tira un'aria pesante. La sconfitta col Verona ha lasciato il segno. Non solo per come è arrivata, ma anche per quello che potrebbe rappresentare in chiave Europa League. Mentre il Sassuolo viaggia a pieno regime, infatti, i rossoneri continuano a zoppiccare e nel rush finale potrebbero cedere il passo alla banda di Di Francesco. I numeri del Milan, del resto, parlano chiaro: nelle ultime otto partite di campionato, i tre punti sono arrivati una sola volta (tre pareggi e quattro sconfitte). Troppo poco per continuare a lottare per il sesto posto. Per i rossoneri serve un cambio di marcia, altrimenti saranno guai.



Tutto si deciderà nelle utlime tre partite. I rossoneri dovranno vedersela col Frosinone in casa, poi andranno a Bologna e infine ospiteranno la Roma. Due gare abbordabili e una molto complicata. Cammino molto simile per il Sassuolo, che invece affronterà Verona, Frosinone e poi chiuderà in casa con l'Inter. Calendario alla mano, per la sfida europea con molta probabilità occorrerà dunque attendere l'ultima gara del campionato. A meno di clamorosi colpi di scena, ovviamente. Col Milan a quota 53 e il Sassuolo solo a un punto, per Brocchi è vietato sbagliare.