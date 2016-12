Milan, Kucka: "Il terzo posto è possibile"

Con due vittorie consecutive tra derby e Palermo e senza subire gol, l'entusiasmo in casa Milan è tornato a farsi vedere. Tra i più in forma c'è Kucka: "Nella prima parte di stagione non siamo stati continui - ha spiegato lo slovacco a Milan Channel -. Dopo il derby abbiamo guadagnato grande fiducia e siamo migliorati molto nelle ultime partite". Dopo mesi dall'arrivo Kucka si è rivelato essere uno dei migliori acquisti della scorsa estate rossonera: "Sono molto contento di essere arrivato, era da tempo che se ne parlava. Il Milan è sempre stata la mia squadra preferita da bambino".



L'obiettivo del Milan è di tornare in Europa: "Proveremo sicuramente a raggiungere il terzo posto, si può fare, ma dobbiamo pensare una partita alla volta. C'è grande voglia in questa squadra, noi come il mister e faremo di tutto. L'atmosfera è molto bella in gruppo, ma vogliamo continuare a raccogliere risultati". Proprio Mihajlovic sembra aver in pugno la squadra: "Sono contento che il mister mi dia fiducia, io do sempre il massimo per dimostrare di meritare la maglia da titolare del Milan". Infine la coppia gol Niang-Bacca: "E' importante avere attaccanti così, danno una grande mano e segnano spesso".