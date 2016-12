Milan, Kucka: "Dobbiamo migliorare come squadra"

"Voglio migliorarmi rispetto alla scorsa stagione, dobbiamo fare di più individualmente e come squadra". L'Europeo con la Slovacchia è alle spalle, Juraj Kucka è tornato a Milanello per la seconda stagione nel Milan : "Voglio provare a dare maggiore qualità e spero di segnare di più". L'allenatore è cambiato: "Sono molto curioso di capire la tipologia di allenamento e di calcio di mister Montella. So che vuole un gioco d'attacco".

"Non ho mai segnato tanto in carriera - ammette il centrocampista slovacco in esclusiva a Milan TV -, ma il calcio votato all'attacco del mister potrebbe aiutarmi anche in fase realizzativa. E' bello comunque essere tornato a Milanello. Spero di potermi vendicare su Neuer e la sua parata all'Europeo segnandogli nella tournée americana".