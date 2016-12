Milan ko ai rigori: International Champions Cup al Real Madrid

LA CRONACAA uno come Sinisa Mihajlovic probabilmente non piace nemmeno perdere a rubamazzetto, ma la sconfitta contro il Real Madrid è resa meno amara dall'ottima prestazione dei suoi contro una delle squadre più forti al mondo. Soprattutto nel primo tempo, i rossoneri mettono in campo personalità e corsa, tanto che gli spagnoli ci capiscono davvero poco. Sulla sinistra il tandem Antonelli-Niang fa venire il mal di testa al povero Danilo e non a caso sono proprio loro le migliori occasioni. L'attaccante francese sembra rinato dopo la parentesi al Genoa e Mihajlovic si ritrova in casa un giocatore in grado di spezzare in due le difese.



Benitez non rinuncia al trio delle meraviglie Ronaldo-Benzema-Bale, ma siamo ancora lontani da una forma accettabile. Il Real del primo tempo in pratica non tira mai nello specchio della porta, a parte una mozzarella di CR7 che Diego Lopez para a occhi chiusi. Sarà anche per il gran caldo che avvolge Shanghai, ma i merengues hanno il motore ingolfato e non poco.



All'intervallo la prevedibile girandola di cambi favorisce la squadra di Benitez, che in panchina ha giocatori quasi dello stesso livello dei titolari. Il Milan manda in campo la coppia titolare Bacca-Luiz Adriano e il colombiano conferma subito le sue qualità. Sue le due occasioni più nitide dell'intero match: sulla prima Casilla è superlativo, sulla seconda qualche colpa è anche sua se la palla non entra. Il Real macina più gioco, ma solo Kroos e Ronaldo fanno venire i brividi a David Lopez.



L'International Champions Cup 2015 in Cina si assegna ai rigori. Nell'interminabile lotteria Bacca calcia fuori, poi Kroos si fa ipnotizzare da Donnarumma. Proprio il 16enne portiere fallisce il suo rigore e regala il successo agli spagnoli. E' calcio d'agosto, poco male, ma il lavoro di Mihajlovic già si intravede. E qualcuno, dall'altra sponda del Naviglio, comincia a preoccuparsi...