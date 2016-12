Milan-Juve, arbitra Rizzoli. Derby di Genova a Tagliavento

Sarà Nicola Rizzoli ad arbitrare il big match Milan e Juventusin programma sabato sera a San Siro. Tagliavento dirigerà il derby di Genova. Per Atalanta-Inter è stato designato Doveri, Roma-Palermo affidata a Calvarese mentre per Crotone-Napoli c'è Mazzoleni. Torino-Lazio a Giacomelli; Rocchi arbitrerà invece lo scontro salvezza Udinese-Pescara. Irrati per Bologna-Sassuolo; Russo per Cagliari-Fiorentina e Maresca per Empoli-Chievo.