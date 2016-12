Milan, Inzaghi: "Vorrei sentire una bolgia a San Siro"

12:27 - Dopo due vittorie di fila, il Milan di Inzaghi è atteso dall'esame Fiorentina: "Sono un'ottima squadra - ha dichiarato il tecnico rossonero - e sarà molto difficile. Ma giochiamo a San Siro e vorrei vedere una bolgia come quando giocavo io. Stiamo facendo bene e dovremo fare la partita anche se non sarà semplice". La vittoria di Verona ha dato entusiasmo: "E' stata la partita migliore, non possiamo fare passi indietro adesso".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Sul terzo posto

Dobbiamo stare coi piedi per terra. Anche sul 3-0 non siamo tranquilli e abbiamo bisogno di aumentare le nostre convinzioni. Devo cercare di tenere la tensione sempre molto alta e devo riparare la squadra dai troppi elogi. Non abbiamo fatto niente di quello che il Milan deve fare normalmente

Qual è la gerarchia tra Abbiati e Diego Lopez?

Faccio decidere il campo. All'inizio dell'anno i ruoli erano ben chiari e Abbiati sapeva che Diego Lopez era titolare. Christian si è fatto trovare pronto quando lo spagnolo si è infortunato e adesso ho da fare una scelta difficile.

Giocherà Zapata visto che è il più veloce dei tuoi difensori?

Devo pensare a tutto, non solo alla velocità degli attaccanti. Valuterò e deciderò. Siamo il Milan e non possiamo pensare di marcare loro e poi fare il nostro gioco. Dobbiamo fare la partita.

Cosa pensi di Babacar e Cuadrado?

Abbiamo preparato la partita e anche questi due giocatori. Sappiamo i punti di forza della Fiorentina, hanno un centrocampo tra i più forti del campionato. Non sarà una partita semplice.

Quanto è importante la partita con la Fiorentina in questo momento?

A Verona abbiamo fatto la migliore partita stagionale. Non possiamo fare un passo indietro, ma dobbiamo giocarcela. Giochiamo in casa e abbiamo cinque punti in più, penso che la pressione sia più sulle loro spalle che sulle nostre.

Il falso nueve è un concetto centrale rispetto agli altri?

Menez è una punta, non è un falso nueve. Secondo me Menez può giocare sia centrale che sull'esterno. Domani dovrò decidere tra lui, El Shaarawy e Torres. Sarà complicato, ma meglio così

Ti preoccupa un po' Menez? Come sta?

Ha sempre avuto un bell'atteggiamento da quando è arrivato. A Verona forse era timoroso per l'infortunio e sul 3-0 forse non voleva farsi male. Ho dei dubbi e questo è un bene perché tutti si allenano molto bene

Montella ha detto che tecnicamente non eri un grande attaccante...

Bene, se ne trova un altro che segna 316 gol in A ditegli di portarmelo (ride ndr)

Invidi qualcosa a Montella?

Lo ringrazio per le belle parole. E' un allenatore giovane con idee importanti di gioco. E' tre anni che vincono a San Siro, ora basta

Come sarà la partita con la Fiorentina?

E' un'ottima squadra e giocano molto bene la palla. Anche per questo in Europa fanno meno fatica. Hanno un ottimo organico e al completo sono al livello di Juventus e Roma. Sarà molto difficile per noi, ma giocheremo a San Siro e mi piacerebbe rivedere una bolgia come quella che conoscevo io.

Lei è una figura nuova come allenatore del Milan, quasi un manager: come ti trovi?

Mi ha fatto piacere che mi abbiano invitato. E' molto gratificante ed è stato acculturante stare al fianco del presidente. Eravamo tutti molto entusiasti. Il ruolo dell'allenatore sta cambiando, ma voglio essere apprezzato per quello che faccio sul campo

Honda e Abate stanno rendendo molto sulla destra: in cosa deve migliorare la fascia sinistra?

L'equilibrio di squadra è la cosa più importante. Il mio obiettivo è portare al massimo tutta la squadra. A destra stiamo facendo bene, ma anche a sinistra le cose stanno migliorando. De Sciglio ha avuto un inizio un po' strano, ma ora sta bene. I continui cambi a sinistra non ci hanno dato continuità, ritroveremo l'equlibrio giusto



INZAGHI A MILAN CHANNEL

"Con la Fiorentina non sarà semplice, è una partita che nasconde insidie. E' un momento molto importante del nostro campionato e non conta che loro abbiano giocato giovedì visto che Montella ha fatto riposare i titolari. Sono un'ottima squadra e giocano il miglior calcio in Italia. Mi auguro che San Siro ci dia una grossa mano come ha fatto il nostro pubblico a Verona. Voglio una bolgia".

Inzaghi è reduce dall'incontro con Berlusconi e gli sponsor: "Quando parla il presidente rimani a bocca aperta. E' motivo di soddisfazione che mi abbia voluto con lui insieme a Barbara. Alla fine abbiamo parlato di calcio ed è sempre bello quando viene". Sulla formazione: "E' meglio arrivare all'ultimo allenamento con dei dubbi, tutti meriterebbero di giocare. Dovrò capire quali sono i migliori con cui iniziare la partita".