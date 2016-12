Milan, Inzaghi: "Siamo tutti incazzati, ritroviamo gioco e punti"

18:03 - L'Empoli. Poi Cesena, Chievo e Verona: per Inzaghi e il Milan quattro partite per dare un senso alla stagione, cancellando il pessimo inzio d'anno. "Sì, siamo tutti incazzati e questo ci ha portato a lavorarare con ancora più intensità. Con l'Empoli non è facile ma ora voglio ritrovare ritmo, gioco e punti. Destro? L'ho voluto e sono certo che con questa maglia continuerà a fare molti gol. Cerci? Ha avuto un problema al ginocchio, va in panchina".

LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

Dopo il ko contro la Juve e le polemiche successive alla trasferta di Torino, il Milan riparte dalla sfida di San Siro contro l'Empoli, prima di quattro partite (a seguire il Cesena sempre in casa, poi il Chievo a Verona e infine il Verona a San Siro) che diranno molto sulle ambizioni europee dei rossoneri. E, di conseguenza, indicative su quello che sarà il futuro di Pippo Inzaghi sulla panchina del Milan: "Per fortuna rientrano giocatori importanti come De Jong e Bonaventura - ha iniziato l'allenatore milanista ai microfoni di Milan Channel - e questo mi dà più alternative. Poi anche i nuovi si stanno integrando bene, come per esempio Antonelli e Paletta, per cui andiamo avanti con fiducia, per invertire la tendenza, cancellare il mese difficile che ci lasciamo alle spalle. I tifosi hanno già avuto tanta pazienza, adesso ripaghiamoli. Con l'Empoli non è assolutamente facile, stanno facendo molto bene: ma con tre partite in casa nelle prossime quattro è ora di cambiare ritmo e velocità. L'orario? Orario o non orario, non ci sono scuse: servono punti! Ritroviamo la vittoria, torniamo a imporre il nostro ritmo: a Torino con la Juve ho visto un buon Milan, ripartiamo da lì. Come sta Cerci? Si è allenato solo sabato mattina, eventualmente ci sarà per il secondo tempo. Ha avuto un problemino al ginocchio, non è al meglio. Ha una tenuta di mezzora, sarà utile a partita in corsa".



Come si batte l'Empoli?

"Adesso la priorità è riportare i ragazzi a giocare bene e a fare i punti come conseguenza. Quando si ricostriusce ci vuole tempo e serve molta pazienza: i tifosi ne hanno già avuta tanta, è ora di ripagare la lora fiducia. Con l'Empoli si vince solo facendo una grande partita, sono forti, organizzati, veloci. Hanno una fisionomia chiara di gioco".



Per raggiungere l'Europa League serve arrivare intorno ai 62/64 punti...

"Ora non guardiamo la classifica, facciamolo a fine campionato. Ora dobbiamo giocare partita dopo partita: mancano 16 partite, perché non possiamo vincerle tutte?".



Il presidente ha parlato di un Milan giovane e italiano. E' questa la ricetta vincente?

"Il presidente non si commenta. Questo è il futuro del Milan: serve un mix giusto tra italiani forti, giovani di prospettiva e stranieri capaci. Poi spetta a me. La carica del presidente per noi è fondamentale. La sua vicinanza dà forza a tutto l'ambiente".



Come sta fisicamente Destro?

"Innanzitutto ha un bellissimo atteggiamento. Si impegna ed è positivo in allenamento. Non lo voglio caricare di troppe responsabilità, sa cosa ci aspettiamo da lui. L'ho voluto io, penso che con giocatori come Menez, Bonaventura e Cerci al suo fianco possa esaltarsi e dare il meglio di sè".



Coi nuovi arrivati, quale modulo è il più appropriato. Ci sarà ancora il falso nueve?

"Menez ha fatto bene anche da prima punta. Non c'è un sistema fisso. Bisogna avere voglia e credere in quello che si fa. Noi abbiamo due moduli: il 4-3-3 o il 4-4-2 che ci ha dato delle buone risposte. Sta a me stabilire quali saranno i giocatori più in forma. E' chiaro che se scelgo di far giocare Menez con una prima punta, il 4-4-2 è il modulo ideale".



Teme un calo di concentrazione?

"Noi dobbiamo essere incazzati per come vanno le cose. Quando la situazione non è rosea bisogna rispondere con il lavoro, l'impegno, la dedizione: sia che giochi con la Juve o con l'Empoli bisogna essere arrabbiati e agguerriti. Domani dobbiamo pensare a noi, alla ostra situazione. Il mio futuro? Non parliamo di me. Io mi auguro che i giocatori facciano bene perchè vorrei che venisse ripagato il lavoro che fanno durante la settimana. Quando non arrivano i risultati, mi dispiace che vengano accusati. Io sono forte e combatto contro tutto e tutti. Per loro mi dispiace perchè si impegnano e mi auguro che abbiano gli applausi che si meritano. I tifosi e la società sanno chi sono e penso che si fidino. Io amo questo mondo, amo questo mestiere, ancora più oggi di sette mesi fa. Farò l'allenatore per altri venti anni. Domani mi auguro che il pubblico li incoraggi. Alla fine saremo pronti a raccogliere la reazione del pubblico".



La partita con la Juve che indicazione ha dato?

"Abbiamo fatto una buonissima partita, con 12-13 infortunati. Buffon ha fatto un miracolo su Pazzini e penso che la prestazione sia stata buona. Da lì ripartiamo ora".



De Jong recupera?

"Penso che il suo recupero sia un'ottima notizia. Montolivo? Tornerà ad allenarsi martedì".



Teme un disimpegno di Berlusconi?

"Non lo vedo lontano dal Milan. Vuole tornare a vincere, ha capito le nostre difficoltà, Lui è molto intelligente e nei momenti buoni pretende di più, nei momenti bui ti sta vicino. Stimoli? Chi gioca nel Milan non può non avere stimoli. Quando indossi la maglia del Milan devi dare sempre tutto per tenertela stretta. Quello che fa la società è qualcosa in più. Da parte mia e dei giocatori, adesso c'è la voglia di tornare a fare punti".