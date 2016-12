Milan, Inzaghi: "Presto torneremo a parlare di scudetto"

12:43 - Le ultime due partite contro Napoli e Roma hanno fatto crescere le ambizioni del Milan: "Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti - le parole di Pippo Inzaghi a Milan Channel - Torneremo a parlare di scudetto al più presto. L'ambizione del presidente e mia è di tornare a primeggiare. Non faccio l'allenatore per perdere tempo. Torneremo il Milan che siamo sempre stati". Su El Shaarawy: "La mia stima è tanta, ho fiducia in lui".

"La scintilla è scoccata dopo queste due gare - ha proseguito Pippo - Nessuno ci è mai stato superiore, con la Juve ce la siamo giocata fino all'80'. Non illudiamoci, abbiamo fatto quello che deve fare il Milan. Ora abbiamo partite più semplici delle ultime due, dovremo essere bravi a sfruttare queste tre ultime gare del girone d'andata. Potrebbero essere quelle per smuovere la classifica". Pippo parla infine di El Shaarawy: "Mi auguro che torni a farci gioire tutte le partite, tengo tanto a lui. Bisogna fare delle scelte, si va in campo in 11. La mia stima è tanta. Mi auguro di trovarlo al meglio al ritorno di campionato".