Milan, Inzaghi: "Potevamo fare di più ma non era facile"

23:48 - Il passo di falso di Cagliari ha regalato al Milan il terzo posto in classifica con Samp e Udinese: "Ma non dobbiamo guardare la classifica - spiega Pippo Inzaghi, tecnico rossonero -. Oggi potevamo fare qualcosa in più, ma non sarà facile per nessuno giocare contro questo Cagliari. Torres? Si allena con lo spirito giusto, ma gli attaccanti hanno bisogno del gol e lui non lo sta trovando. Ai centravanti dobbiamo fare arrivare più palloni".

"Dobbiamo crescere partita dopo partita - prosegue Superpippo a 'Premium calcio' -. Ero molto preoccupato da questa sfida e siamo arrivati con qualche difficoltà. Ho cambiato qualche giocatore ma abbiamo fatto fatica. Domenica abbiamo una grande opportunità di vincere in casa con il Palermo". Sul gol di Ibarbo c'è qualche responsabilità della difesa: "De Sciglio, in occasione del gol, pensava che Ibarbo non andasse su quel pallone. È stato bravo lui ad arrivarci. Però nel resto della partita si è comportato bene".