Milan: Inzaghi perde Rami, tornano Mexes e Diego Lopez

15:17 - La prestazione contro il Cesena è stata super - miracolosa la parata su De Feudis sul finire del primo tempo - ma sabato sera nella trasferta del Milan a Verona contro il Chievo Abbiati tornerà in panchina. Diego Lopez ha infatti scontato la squalifica e riprenderà il suo posto tra il pali. Non solo: Inzaghi ritroverà anche Mexes, reduce dai quattro turni di stop. Ma per Pippo nuova tegola: Rami si ferma per una lesione al polpaccio destro.

Dopo un mese, dunque, Mexes è pronto a tornare a disposizione di Inzaghi. Il difensore francese dovrà far dimenticare in fretta il brutto episodio dell'Olimpico contro la Lazio, quando si rese protagonista di un'aggressione nei confronti di Stefano Mauri nel finale e per questo fermato quattro giornate dal giudice sportivo per "condotta violenta". Mexes rientrerà nella lista dei convocati ma andrà a sedersi in panchina: durante il periodo di stop forzato ha 'sistemato' il ginocchio sinistro che continuava a dargli qualche problema. In panchina tornerà anche Abbiati, nonostante la grande prova offerta contro il Cesena. A custodire la porta rossonera ci sarà nuovamente Diego Lopez.

RAMI, IL COMUNICATO DEL MILAN

"AC Milan comunica che Adil Rami soffre di una lesione al polpaccio destro. Tra una settimana il calciatore effettuerà nuovi controlli medici".