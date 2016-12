Milan, Inzaghi pensa al 4-2-3-1 per Menez e Pazzini 

14:34 - La vittoria in Coppa Italia ha riportato il sereno in casa Milan e ora Inzaghi pensa al cambio di modulo: dal 4-3-3 al 4-2-3-1 per far convivere Pazzini e Menez. Il Pazzo è tornato alla ribalta riconquistando la fiducia di tutto l'ambiente rossonero. Una rinascita iniziata venerdì scorso con un colloquio privato con Galliani dove ha avuto rassicurazioni, poi il gol e l'annuncio ufficiale: "Resta!". Ora Pippo studia come farlo diventare un pilastro.

Menez ama giocare da "falso 9" dove è esploso in rossonero. Così Pazzini e Torres hanno trovato poco spazio, ma ora Pippo sta cercando una soluzione per sfruttare anche il bomber italiano. Il 4-2-3-1 sembra essere quindi la soluzione ideale per non snaturare la posizione del francese, sempre al centro ma dietro una prima punta vera in grado di dare peso all'attacco.

Una soluzione che, però, porterebbe comunque ad avere un rinforzo dal mercato. Un'altra prima punta da intercambiare con Pazzini. Saltato quasi definitavamente l'affare Destro, Galliani è vigile per cercare l'occasione giusta. Si attendono sviluppi dalla situazione Osvaldo. In questo momento non è la priorità, ma nei sogni di Pippo c'è ancora un bomber.