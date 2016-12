Milan, Inzaghi: "Pazzini? Tutto risolto, arriverà il suo momento"

17:20 - Pippo Inzaghi chiude la polemica Pazzini: "Lo sfogo di sua moglie non ha certo fatto piacere a me come la società. Il Pazzo mi ha subito chiamato ed era dispiaciuto. E' un grande professionista e giocatore, prima o poi arriverà il suo momento". L'attacco rossonero è nel mirino della critica, ma l'allenatore si difende: "I numeri dicono che siamo i migliori della Serie A. Torres sta bene ed è molto utile per la squadra".

Inzaghi in conferenza stampa

Niang? "Mi dispiace non avergli dato molto spazio per ora. Mercoledì sarà titolare e potrà mettersi in mostra. Poi a gennaio quando Honda sarà impegnato in Coppa D'Asia ci potrà essere molto utile".

Il momento di De Sciglio? "Secondo me sta facendo bene. Lui è il futuro del Milan".

Abbiati o Diego Lopez? "Non ho ancora deciso. Se non rientra domani lo farà nel trofeo Berlusconi di mercoledì".

Lo sfogo della moglie di Pazzini? "Uno sfogo che non ha fatto piacere me e alla società. Il Pazzo, però, mi ha chiamato subito ed era il primo a essere dispiaciuto. Tutto rientrato. Contentino con il Palermo? Non esiste. Lui è un grande giocatore e lo schiererò quando lo riterrò opportuno: non lo prendo in giro con un contentino".

Dal punto di vista del gioco, in cosa deve migliorare la squadra? "Dobbiamo trovare le nostre giocate. Leggo critiche sull'attacco ma siamo sempre i migliori. Qualcosa non mi torna".

Con l'assenza di Muntari (squalificato) potresti fare il 4-2-3-1 con El Shaarawy, Menez, Honda e Torres? "Non escludo nulla, ho molte possibilità".

Sulla visita di Berlusconi: "Lui è sempre uno spettacolo, lo ringrazio per l'8 ma il voto me lo deve dare a fine stagione e spero sia più alto. Lui ci carica sempre e noi vogliamo regalargli una grande partita".

Il mini-bilancio di questa settimana dopo le partite con Fiorentina e Cagliari? "Dobbiamo farlo dopo la sfida con il Palermo. Vincendo sarebbe un bilancio molto positivo. Nelle ultime due partite abbiamo fatto bene in difesa, l'attacco non mi preoccupa perché siamo il migliore di tutta la Seria A".

Terzo posto? "Siamo contenti e ora il nostro destino dipende da noi. Non guardiamo la classifica, ma le prestazioni. A Cagliari è stata una partita difficile e abbiamo sofferto. Ho rivisto la partita e potevamo anche vincerla".

Inzaghi a Milan Channel

Inzaghi: "Questa squadra sta facendo bene sopra le aspettative. Dobbiamo continuare con questo spirito e cresceremo sempre più. Abbiamo fatto tante cose positive".

Menez? "E' un gruppo responsabile, le sue parole mi hanno fatto molto piacere. Non era al massimo della forma per via dell'infortunio: non ha colpe".

Torres? "Un attaccante viene giudicato dai gol, ma comunque sta lavorando bene per la squadra e sono contento. Infortunio? Ora sta bene".

Chi giocherà a centrocampo? "Devo valutare, penso ci possano essere delle possibilità anche per Van Ginkel e Saponara. Loro due arrivano da un periodo difficile e ora dovrò inserirli nel momento giusto".

Bonaventura assente? "Purtroppo sì, è una grave perdita ma chi giocherà al suo posto farà bene".

Tre gol in carriera al Palermo, sai come batterli: "Speriamo, sarà una partita difficile. E' una squadra con un'ottima mentalità e anche diversa qualità. Giochiamo a San Siro e siamo in una posizione di classifica che sognavamo e quindi possiamo fare bene".

Novembre 2010, il tuo infortunio contro il Palermo dopo la doppietta al Real Madrid: "Non me lo ricordavo, rompersi il crociato fu drammatico. Ormai è un ricordo che ha segnato la mia carriera al Milan".