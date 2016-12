Milan, Inzaghi non si arrende: "Nessuno mi ha ancora esonerato"

"Nessuno mi ha ancora esonerato e il ritorno di Ancelotti non è realtà", così Pippo Inzaghi non si arrende e cerca di rimanere aggrappato alla sua panchina. Contro il Torino potrebbe essere l'ultima a San Siro , ma il tecnico non si scompone: "Ho un altro anno di contratto, vado avanti a dare il massimo come ho sempre fatto". Poi un ricordo della Champions vinta ad Atene proprio il 23 maggio di otto anni fa: "Era la settima, arriverà l'ottava".

Honda? "Giocherà con il Torino".

Grande campagna acquisti? "Non dovete chiederlo a me, ma a Galliani. Dopo 10 mesi ho le idee chiare per far tornare in alto il Milan. C'è una buona base? Sì, abbiamo un bel gruppo".

Su Ancelotti: "E' una persona che sento spesso, come ha detto Berlusconi non sono ancora stato esonerato".

Divergenze con Berlusconi sui giovani? "Da nove mesi ci parlo tutti i giorni, alcune volte eravamo d'accordo e altre no. Contro il Torino giocherà la formazione migliore per me".

Il ritorno di Ancelotti: "Non è realtà. Io ho un contratto anche per l'anno prossimo".

La mia ultima partita a San Siro da allenatore del Milan? "Sono tranquillo, per ora ho un contratto anche per l'anno prossimo. Io vado avanti cercando di dare sempre il massimo senza avere rimpianti".

Sul Torino: "E' una squadra che sta facendo bene, spero sia una bella partita e giochiamo a San Siro di notte".

La richiesta di Inzaghi: "Vi ricordo che oggi è il 23 maggio, otto anni fa noi milanisti eravamo tutti un po' più felici, vi chiedo di essere più buoni del solito. Era la settima, arriverà anche l'ottava".

I giocatori vogliono ripagare i tifosi: "Secondo me questa squadra nelle ultime tre partite è stato molto brava e ha avuto un bel atteggiamento. Le trasferte di Sassuolo e Napoli sono state condizionate da altri fattori. Sarebbero andate diversamente. Dobbiamo dare continuità nelle nostre prestazioni. Le parole di Bonaventura e Diego Lopez sono da uomini veri".

E' l'anniversario della Champions League di Atene: "Sono bei ricordi, oggi ho letto tante persone mi hanno scritto, tifose e tifosi. Fa piacere, data indimenticambile per noi milanisti. 5 gol in quelle 3 finali del 2007. Ci meravigliamo anche noi che non l'ha più fatto nessuno solo Crujff e Rijkard ne hanno fatte 4 in 3 finali".