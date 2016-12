Milan, Inzaghi: "Muntari killer su Van Ginkel? Falsità"

Non è la solita vigilia per Pippo Inzaghi. Il tecnico rossonero è infastidito dalle voci sull'infortunio di Van Ginkel, procurato secondo alcuni da un intervento killer di Muntari: "Sono falsità - sbotta l'allenatore del Milan - altrimenti Sulley sarebbe già fuori rosa. E' stato un intervento duro, ma io sono io a chiedere intensità in allenamento". Ora c'è Il Napoli: "Serve il Milan migliore. Torres? E' contento di restare e noi contenti di tenerlo".