Milan: Inzaghi meglio di Mihajlovic

Alla quindicesima giornata del 2014 il Milan aveva battuto il Napoli con i gol di Menez e Bonaventura e si apprestava a pareggiare in casa della Roma. Si parlava di un gran Milan in risalita e le feste erano passate con l'euforia per aver battuto il Real in amichevole. Ora, invece, Sinisa deve fare i conti con il pareggio contro il Carpi. Il confronto sembra essere impietoso e a dirlo sono i numeri. Bisogna anche ricordare che Superpippo godeva ancora dell'appoggio dei tifosi, mentre il rapporto di Sinisa e della società con la tifoseria è ai minimi storici. Miha non ha scuse visto anche gli investimenti fatti in estate (90 milioni di euro spesi), mentre Superpippo, che ora si sta rilassando a Courmayeur, non aveva potuto fare il mercato desiderato.