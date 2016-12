Milan, Inzaghi: "Il gol di Berardi ha condizionato la gara"

11:52 - Pippo Inzaghi è arrabbiato: "Cadi quando ti danno un gol che non è entrato. Il gol di Berardi non c'era e questo ha condizionato la partita - ha detto il tecnico del Milan dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo - Poi il raddoppio con un fuorigioco, è logico demoralizzarsi. La squadra è stata brava a recuperare ma a quel punto Bonaventura è stato espulso: il primo giallo non c'era, il secondo è eccessivo. Oggi è difficile parlare di calcio".

"Vai sotto 1-0 con un gol che non c'è, cerchi di reagire e lasci un po' di campo. Se non lo subisci non succede - ha proseguito Inzaghi - Due episodi dubbi tutti e due contro. Siamo stati bravi a reagire e se Bonaventura fosse rimasto in campo la partita sarebbe stata diversa". Per il suo futuro si parla proprio del Sassuolo: "Ho un contratto col Milan e sono onorato di restare qui. Il Sassuolo mi voleva quando ero in Primavera, ma io sono legato al Milan e spero di stare qui perché ho tanto da dare".

Intanto la società ha preferito non commentare a caldoa, ma si aspetta una presa di posizione dei vertici arbitrali nella giornata di lunedì.