Milan, Inzaghi: "I tifosi saranno felici quando arriveranno scudetti e coppe"

16:07 - Pippo Inzaghi vuole far sua la stracittadina perché "il derby si vince", dice il tecnico rossonero alla vigilia della sfida da tutto esaurito a San Siro. "A gennaio-febbraio abbiamo patito l'assenza di ricambi, ma ora vogliano dare continuità al nostro lavoro". E sulla sfida con Mancini taglia corto: "Io non la vivo così". Focus sulle condizioni di Destro: "Si è allenato ieri con il gruppo. Oggi valuterò la sua". Sotto osservazione anche Diego Lopez.

Su Honda?

"E' recuperato, è da martedì che è con il gruppo. Ha recuperato 10 giorni prima del dovuto. Nell'allenamento di oggi capirò se può partire dal primo minuto o no. Ha ancora dolore quando calcia molto forte, ma è normale. Ma potrebbe recuperare dall'inizio".

Pronostico?

"Un allenatore quando ha preparato la partita pensando di averlo fatto nel modo giusto è chiaro che pensa di vincere. L'unica cosa che posso dire come profezia è che giocheremo un'altra buona partita giocando in modo giusto con padronanza nel gioco e con la capacità di soffrire. Sono sereno, è chiaro però che è una partita da vincere. Chi ha più da perdere? Siamo nella stessa condizione". - Sul cambiamento nel modo di giocare: "Con la Sampdoria io ho rivisto la partita e con 24 conclusioni verso la porta siamo stati la squadra che in quella giornata abbiamo fatto più tiri di tutti. Poi certo che se tiri solo 7 volte in porta e fai solo un gol certo che c'è qualcosa da migliorare".

Sarebbe una bella soddisfazione arrivare davanti all'Inter?

"Io penso che saranno felici quando torneranno a vincere gli Scudetti e le coppe.Anche sono stato abituato così, però sono intelligenti e sanno che torneremo ai vertici. Non so quanto ci vorrà, ma spero il prima possibile".

I cambi possono essere fondamentali.

"Tutte le partite molte volte si possono risolvere con i cambi. Noi a gennaio-febbraio abbiamo avuto proprio questo problema. Ho fatto l'esempio di Poli dell'altra volta. A parità di condizione lo metto spesso a partita in corso perchè ha la dote di cambiare la gara in corso. E' un esempio, domani magari giocherà dal primo minuto. Dover accontentare tutti è impossibile".

In avanti quali saranno le scelte?

"Davanti ho l'imbarazzo della scelta, ho 3 giocatori a destra molto forti e tutti arruolabili. Ho Destro e per sostituirlo eventualmente ho Pazzini o Menez, a sinistra o Bonaventura o Menez".

Ancora sulle condizioni di Destro

"Si è allenato ieri con il gruppo. Oggi valuterò la sua condizione e deciderò se farlo partire dal primo minuto o meno".

Come vive la sfida con Mancini?

La sfida con l'Inter è anche una sfida con Mancini "Io non la vivo così. Che io abbia meno esperienza di Mancini è innegabile. io vivo la mia professione dando sempre il massimo. Con me ci vorrà un po' di pazienza, tifosi e società. Voglio bene a questi colori".

Il valore della stracittadina

"Come si dice, il derby si vince. Noi siamo il Milan e con tutto il rispetto dobbiamo cercare di fare una bella partita. Da Firenze penso si sia visto, grazie ai recuperi in rosa, un Milan che ci piace, che mi piace e che mi dà garanzie. Questo deve essere un motivo di ulteriore crescita".

La visita di Berlusconi che è tornato a Milanello

"E' molto importante, fa la differenza il presidente quando viene qui. Poi parlerà con la squadra. Con me mi ha sempre stimolato e dato dimostrazioni di affetto. Ma non solo lui. Mi vogliono bene tutti al Milan, compresa la maggior parte dei tifosi. Io sono venuto qua ad allenare per far tornare il Milan dove merita di stare. Son convinto che con questa presidenza, questa società, e spero con me come allenatore, torneremo a vincere". Il regalo più bello che possiamo fare a Berlusconi è vincere giocando bene".

Derby con Mancini

"Penso sia il derby tra Inter e Milan, gli attori principali saranno i giocatori che andranno in campo".

LE PAROLE A MILAN CHANNEL

"Oggi Diego non parteciperà alla seduta di allenamento ma per domani dovrebbe essere a disposizione. In caso non dovesse farcela è pronto Abbiati".